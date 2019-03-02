Глава Минобрнауки выразил соболезнования в связи со смертью Алфёрова

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков выразил соболезнования в связи со смертью российского учёного лауреата Нобелевской премии Жореса Алфёрова.

— Уникальный учёный, активный общественный и политический деятель, благотворитель и неравнодушный к судьбе своей страны человек, Жорес Алфёров стал примером преданности науке для тысяч исследователей, — приводит его слова РБК.

Он отметил, что результаты работы учёного помогли отечественной науке выйти на новый уровень.

Как уже сообщал Лайф, Алфёров скончался на 89-м году жизни в Санкт-Петербурге. Причиной смерти учёного стала острая сердечно-лёгочная недостаточность.