Завершено строительство тоннелей БКЛ под каналом имени Москвы

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Завершено строительство тоннелей БКЛ под каналом имени Москвы

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Строительство началось осенью 2018 года в скальных и полускальных породах на глубине 44 метров.

Строительство тоннелей Большой кольцевой линии метро под каналом имени Москвы в столице завершено. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Он отметил, что строительство завершено на участке от "Мневников" до "Улицы Народного Ополчения".

— В настоящее время тоннели под Карамышевским шлюзом построены, оба тоннелепроходческих щита вышли из его зоны влияния, — заявил Хуснуллин.

Их строительство началось осенью 2018 года в скальных и полускальных породах на глубине 44 метров до верхнего свода тоннеля.

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