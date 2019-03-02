"Отец гласности". Глава МИД Германии поздравил Горбачёва с днём рождения

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас поздравил бывшего президента СССР Михаила Горбачёва с 88-летием.

— Михаил Горбачев — выдающийся государственный деятель, который до сих пор выступает за мир. Мои сердечные поздравления с 88-м днём рождения, — написал он в своём твиттере.

Маас назвал Горбачёва "отцом гласности и перестройки", а также человеком, который завершил холодную войну. Также он отметил, что Горбачёв внёс большой вклад в объединение Германии.

Михаил Горбачёв — первый и единственный президент СССР — родился 2 марта 1931 года.