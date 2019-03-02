Герой в погонах. Полицейский спас семью из горящего дома под Владимиром

Сразу после того, как правоохранитель вытащил всех членов семьи из здания, в нём взорвался газовый баллон.

В посёлке Никологоры Владимирской области лейтенант полиции Алексей Клочанюк вытащил семью из четырёх человек из горящего дома. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошёл вечером 26 февраля. Правоохранитель увидел зарево и густой дым над одним из домов.

Придя на место происшествия, он через окно вытащил двух детей и их мать. Женщина пожаловалась, что в помещении остался муж. Тогда полицейский вытащил и его. Сразу после этого произошёл взрыв газового баллона.

В настоящее время решается вопрос о поощрении Клочанюка.