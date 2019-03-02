Мраморная говядина и паэлья. Более 200 фуд-шоу пройдёт на "Московской Масленице"

Во время гастрономического фестиваля "Московская Масленица" с 1 по 10 марта 2019 года в Москве пройдёт более 200 кулинарных шоу. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

— На площадках в центре и округах столицы с 1 по 10 марта пройдёт более 200 фуд-шоу, гастрономических демонстраций и кулинарных поединков, на которых посетители понаблюдают за приготовлением необычных блюд, — говорится в сообщении.

В оргкомитете отметили, что москвичи и гости столицы также узнают о секретах молекулярной кухни, посмотрят настоящие трюки в исполнении мастеров по выпечке блинов и примут участие в соревновании по приготовлению главного масленичного угощения на скорость.

На Манежной площади, площади Славы, улице Профсоюзная, Городецкая и Митинская, на Ореховом бульваре и бульваре Дмитрия Донского будут работать "открытые кухни", где горожане смогут посмотреть, как готовят повара. В частности, кулинары на Манежной площади сделают стейки из мраморной говядины, а также паэлью. Гостям предложат полезный облепиховый чай и другие напитки.