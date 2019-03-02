"Воспринимаем как есть". В Абхазии надеются на признание Белоруссией

В Абхазии надеются, что Белоруссия рано или поздно признает независимость республики, а к заявлениям Александра Лукашенко относятся с пониманием.
— Надеемся, когда-нибудь произойдёт признание и со стороны Белоруссии, будем ждать этого момента, — заявил ТАСС председатель партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба, добавив, что в республике всегда было хорошее отношение к гражданам Белоруссии.
Руководитель экспертного управления Администрации Президента Абхазии Аслан Барциц в свою очередь отметил, что "воспринимает эту данность так, как она есть". По его словам, Лукашенко является главой независимого государства и Сухум не может что-либо советовать белорусскому лидеру.
Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с журналистами рассказал, почему в своё время Минск не признал независимость Абхазии.
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