Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Алфёрова

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной российского учёного Жореса Алфёрова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Глава государства отметил огромный вклад великого российского учёного в развитие российской и мировой науки, отметил твёрдую гражданскую позицию и роль, которую он сыграл в общественной жизни страны
Дмитрий Песков
Жорес Алфёров скончался на 89-м году жизни в Санкт-Петербурге. Смерть учёного наступила из-за острой сердечно-лёгочной недостаточности. Он будет похоронен на Комаровском кладбище Петербурга.
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