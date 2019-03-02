Президент Алжира находится в критическом состоянии

Президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика находится в критическом состоянии в одной из больниц Женевы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что врачи планировали провести политику операцию, однако его состояние здоровья не позволило этого сделать. Сейчас он находится в изолированной части университетской больницы.

Добавим, что ранее, в феврале, он выдвинул свою кандидатуру на пятый подряд президентский срок.