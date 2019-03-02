"За детей — против педофилов". У штаба Навального в Петербурге прошёл пикет

Поводом для пикета послужила история о растлении несовершеннолетней девочки активистом блогера и движения "Весна" Владимиром Казаченко.

В Санкт-Петербурге у штаба блогера Алексея Навального прошёл пикет общественных организаций "За детей — против педофилов и их защитников". На улицу города вышли все, кто переживает за своих детей, учеников или воспитанников, кто неравнодушен к проблеме насилия над несовершеннолетними.

Под офис Навального люди вышли с плакатами, на которых написано: "Здесь защищают педофилов", "Защитите наших детей", "Нет насилию детей", "Не трогайте наших детей. Педофилов — под суд", "Здесь совращают наших детей и приучают к наркотикам", "Навальный защищает извращенцев".

Поводом для пикета послужила история о растлении несовершеннолетней девочки активистом блогера и движения "Весна" Владимиром Казаченко. Молодой человек организовал оргию, а всё происходящее снимал на телефон. Помимо этого, они употребляли наркотики. Движение Навального же не просто не изгнало его участника, но и публично поддержало.

Пикет прошёл без нарушений.