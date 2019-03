Начались съёмки продолжения "Грани будущего"

Сценаристом будущей киноленты выступил Мэттью Робинсон, который ранее занимался комедиями.

Киностудия Warner Bros. официально объявила о запуске производства продолжения фильма "Грань будущего". Об этом сообщает Variety.

Лента, которая основана на японской манге Хироси Сакуразака под названием All You Need Is Kill, получила высокие отзывы кинокритиков. Несмотря на это, в мировом прокате фильм заработал лишь 370 миллионов долларов.

Сценаристом фильма выступил Мэттью Робинсон. Участие в работе над второй частью примут Эмили Блант и Том Круз. Они снимались в оригинальном фильме.