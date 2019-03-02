Путин прибыл в Красноярск, где посетит церемонию открытия Универсиады

Российский лидер также намерен встретиться с членами исполнительного комитета FISU.

Президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск, где посетит церемонию открытия зимней Универсиады. Кроме того, глава государства пообщается со спортсменами и побывает на некоторых соревнованиях.

— Президент будет находиться в Красноярске [2–3 марта], он посетит церемонию открытия 29-й Всемирной зимней универсиады, — сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Церемония открытия Универсиады-2019 в Красноярске начнётся сегодня в 16:15 по московскому времени. Огонь соревнований зажгут 11-кратный чемпион мира по хоккею с мячом Сергей Ломанов — старший и двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.