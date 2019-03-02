Путин и Медведев поздравили Болгарию с Днём освобождения от османского ига

Российский лидер отметил, что бессмертный подвиг русских солдат и болгарских ополченцев навсегда останется в памяти.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили своих болгарских коллег Румена Радева и Бойко Борисова. Поздравительные письма опубликовали пресс-службы президента и Правительства Болгарии.

— Примите сердечные поздравления с Национальным праздником Республики Болгария — Днём Освобождения от османского ига. В памяти наших народов навсегда останется бессмертный подвиг русских солдат и болгарских ополченцев, которые героически сражались за свободу и независимость Болгарии, — отметил Путин.

Российский лидер выразил уверенность в том, что общие исторические традиции, а также культурная и духовная близость будут способствовать развитию сотрудничества между государствами.

В свою очередь Дмитрий Медведев подчеркнул, что "активная работа правительств России и Болгарии поможет укреплению взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах". Он добавил, что совместные усилия создадут благоприятные условия для развития проектов в сферах инфраструктуры, промышленности, науки и культуры.

Напомним, сегодня в Болгарии отмечают 141-ю годовщину победы в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов и освобождения Болгарии от османского рабства.