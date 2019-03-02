Три человека погибли при столкновении двух легковушек в Башкирии — видео

В Туймазинском районе Башкортостана в результате ДТП с участием автомобилей Lada Priora и Hyundai Accent погибли три человека. В распоряжении Лайфа оказались первые кадры с места происшествия.

Фото и видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

Погибшими оказались водители обоих автомобилей и пассажирка корейской иномарки.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства случившегося.