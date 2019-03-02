Путин встретился с руководством Международной федерации университетского спорта

Лидер страны напомнил, что Россия подала заявку на проведение летней Универсиады в 2023 году в Екатеринбурге.

Президент России Владимир Путин провёл встречу с руководством Международной федерации университетского спорта в Красноярске. Глава государства выразил уверенность, что 29-я зимняя Универсиада пройдёт на высоком уровне.

Мы внимательно наблюдаем за тем, как развивается ваша организация, новые инициативы интересные. Очень интересная инициатива — проведение ЧМ не между национальными сборными, а университетскими сборными, это будет порождать дух соревновательности Владимир Путин

Президент также выразил надежду, что мероприятие в Красноярске пройдёт на высоком уровне. Вместе с руководством Международной федерации университетского спорта глава государства выпил шампанского за успех Универсиады.

Путин напомнил, что Россия подала заявку на проведение летней Универсиады в 2023 году в Екатеринбурге.

— Если вы нам доверите проведение, постараемся, что будет ярким и красивым, — добавил российский лидер.