Путин встретился с руководством Международной федерации университетского спорта

Президент России Владимир Путин провёл встречу с руководством Международной федерации университетского спорта в Красноярске. Глава государства выразил уверенность, что 29-я зимняя Универсиада пройдёт на высоком уровне.
Мы внимательно наблюдаем за тем, как развивается ваша организация, новые инициативы интересные. Очень интересная инициатива — проведение ЧМ не между национальными сборными, а университетскими сборными, это будет порождать дух соревновательности
Владимир Путин
Президент также выразил надежду, что мероприятие в Красноярске пройдёт на высоком уровне. Вместе с руководством Международной федерации университетского спорта глава государства выпил шампанского за успех Универсиады.
Путин напомнил, что Россия подала заявку на проведение летней Универсиады в 2023 году в Екатеринбурге.
— Если вы нам доверите проведение, постараемся, что будет ярким и красивым, — добавил российский лидер.
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