Колобков рассказал, сколько медалей может получить Россия на Универсиаде

Министр спорта РФ Павел Колобков в беседе с Лайфом рассказал, сколько медалей планирует получить Россия на предстоящей зимней Универсиаде в Красноярске.

— Хотим всё. К сожалению, не получится всё, потому что это соревнования серьёзные. Много сильных противников, — сказал Колобков.

Сегодня в Красноярске дадут старт XXIX Всемирной зимней Универсиаде. На церемонию открытия уже прилетел президент России Владимир Путин. Ранее Лайф рассказывал, кто зажжёт огонь студенческих игр.