Жореса Алфёрова похоронят 5 марта

Похороны советского и российского физика Жореса Алфёрова пройдут 5 марта в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС рассказал главный учёный секретарь Санкт-Петербургского научного центра РАН Григорий Двас.

В этот же день в Санкт-Петербургском научном центре РАН на Университетской набережной пройдёт прощание с Алфёровым.

Напомним, Жорес Алфёров скончался на 89-м году жизни в Санкт-Петербурге. Главный врач больницы Российской академии наук Олег Чагунава сообщил, что смерть учёного наступила из-за острой сердечно-лёгочной недостаточности. Алфёров будет похоронен на кладбище в Комарове под Санкт-Петербургом.