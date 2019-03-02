Только Mercedes и мороз. Киркоров растерялся, не увидев фанатов в Улан-Удэ

Российского певца Филиппа Киркорова не встретила в Улан-Удэ привычная толпа фанатов. Видео, где король поп-музыки запечатлён в гордом одиночестве, появилось в соцсетях, пишет агентство URA.RU.
У выхода из поезда исполнителя ожидал лишь Mercedes представительского класса и встретило морозное бурятское утро. Момент приезда артиста сняли очевидцы. На кадрах видно, что Киркоров, не теряя надежды, оглянулся по сторонам, но так и не нашёл ни одного поклонника.
Постояв некоторое время, певец сел в машину и направился в гостиницу.
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