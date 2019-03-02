Бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко доставили в суд Кисловодска, где будут рассматривать его административные правонарушения. Спортсмен, увидев журналистов, попросил убрать камеры.

— Давайте, если вам не трудно, я не буду делать это при видеозаписи, для того чтобы впоследствии фанаты не..., — обратился он к судье с просьбой не озвучивать адрес проживания на камеру.

Ранее сообщалось, что в Кисловодске задержали российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко. Ему вменяют нарушение статьи 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей".