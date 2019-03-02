Главу МИД Украины пригласили в Крым

На полуострове считают, что визит дипломата может изменить его позицию в отношении происходящего в республике.

Председатель Комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил главу МИД Украины Павла Климкина посетить полуостров. Об этом он рассказал РИА "Новости".

— Приглашаю господина Климкина посетить полуостров в середине марта и посмотреть на реальные настроения крымчан и динамику развития полуострова, — заявил Гемпель.

Заявление было сделано в связи с резко возросшей негативной риторикой с украинской стороны в адрес Крыма и его жителей. На полуострове считают, что визит может изменить позицию дипломата в отношении происходящего в республике.

Напомним, Крым стал частью России 18 марта 2014 года после референдума, проведённого на фоне кризиса на Украине.