В Лондоне уборщик нашёл в автобусе £300 тысяч и отдал их полиции

Крупную сумму денег в коричневом конверте оставил один из пассажиров транспортного средства.

В Лондоне уборщик отдал британской службе столичной полиции 300 тысяч фунтов стерлингов (около 396 тысяч долларов), найденные в автобусе. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

По данным газеты, деньги в коричневом конверте оставил в транспортном средстве один из пассажиров.

Имя честного лондонца не раскрывается, однако отмечается, что он работает в одной из компаний, предоставляющих услуги по уборке.

Ранее Лайф рассказывал о полицейском из Якутска, который нашёл 100 тысяч рублей и вернул их хозяину.