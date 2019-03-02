В Лондоне уборщик нашёл в автобусе £300 тысяч и отдал их полиции

В Лондоне уборщик отдал британской службе столичной полиции 300 тысяч фунтов стерлингов (около 396 тысяч долларов), найденные в автобусе. Об этом сообщает газета Daily Mirror.
По данным газеты, деньги в коричневом конверте оставил в транспортном средстве один из пассажиров.
Имя честного лондонца не раскрывается, однако отмечается, что он работает в одной из компаний, предоставляющих услуги по уборке.
Ранее Лайф рассказывал о полицейском из Якутска, который нашёл 100 тысяч рублей и вернул их хозяину.
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