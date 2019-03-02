Протяжённость московских "выделенок" составила 334 км

Программа их развития в столице будет продолжена в текущем году. При этом количество ДТП с участием автобусов продолжает сокращаться.

Протяжённость выделенных полос в Москве возросла до 334 км. Об этом журналистам рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов во время осмотра новой выделенной полосы в районе 1-го Лесного переулка.

— С сегодняшнего дня увеличивается количество выделенных полос в Москве. Теперь в Москве их будет 334 км, — отметил Ликсутов, добавив, что по этому показателю город является одним из первых в Европе.

Длина новой "выделенки" — чуть меньше 140 м, однако она на 15–20 минут может сократить время в пути тем, кто пользуется общественным транспортом.