Протяжённость московских "выделенок" составила 334 км

Протяжённость выделенных полос в Москве возросла до 334 км. Об этом журналистам рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов во время осмотра новой выделенной полосы в районе 1-го Лесного переулка.
— С сегодняшнего дня увеличивается количество выделенных полос в Москве. Теперь в Москве их будет 334 км, — отметил Ликсутов, добавив, что по этому показателю город является одним из первых в Европе.
Длина новой "выделенки" — чуть меньше 140 м, однако она на 15–20 минут может сократить время в пути тем, кто пользуется общественным транспортом.
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