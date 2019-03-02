"Авторитетный деятель". Путин поздравил Горбачёва с днём рождения

Президент России Владимир Путин поздравил первого и последнего президента СССР Михаила Горбачёва с 88-летием. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
— И в нашей стране, и за её пределами Вас знают как авторитетного государственного и общественного деятеля, с огромным профессиональным и жизненным опытом, — отметил Путин.
Глава государства отметил, что экс-лидер СССР и сегодня не остаётся в стороне от дел и вносит весомый вклад в сохранение диалога по актуальным мировым проблемам.
Также Путин пожелал Горбачёву здоровья и бодрости духа.
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