"Стал сатаной". Украинка рассказала, как получила по лицу от Порошенко

После удара со стороны украинского лидера дело не закончилось: девушку начали преследовать полицейские.

Жительница Украины, которая получила пощёчину от президента Петра Порошенко за вопрос о журналисте Анатолие Шарие, рассказала подробности нападения. Соответствующий ролик появился на YouTube-канале Шария.

— Сначала его охранник хотел выбить у меня телефон, потом Пётр говорит: "Подожди". И начал все такое: пятнадцать тысяч тебе не заплатят, как твоя фамилия, ты боишься, не бойся. Видите, меня бьет по лицу… Он просто озверел, стал сатаной. Очень сильно меня хлопал по плечу, шарпал за курточку, — говорит потерпевшая.

Этим дело не закончилось: девушку начали преследовать полицейские, пытаясь выяснить её фамилию и имя, а также пояснить, что она якобы не имела права задавать вопросы президенту. Понимая, что идти домой нельзя, украинка свернула в кафе, куда спустя время зашли полицейские и "человек 15 его охраны".

— И тут главный говорит: "Собралась, пошла со мной. Ты что, не слышишь? Собралась, поехали с нами", — рассказала она.

Мужчина пытался вырвать у неё телефон, но этого не получилось. Теперь девушка переживает, что её могут исключить из училища.

Напомним, это далеко не первый конфуз украинского лидера. Ранее он выбил мобильный телефон из рук украинца, сорвал шапку с головы женщины и ущипнул мужчину за нос на встрече с избирателями.