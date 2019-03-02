Светская львица Илона Столье отрицает, что написала пост "о нищебродах"

Женщина полагает, что таким образом ей пытается отомстить бывший супруг за её иски в отношении него.

Светская львица и бывшая жена депутата Госдумы Виталия Южилина Илона Столье отрицает, что она публиковала пост об ограничении доступа "быдлу" и "нищебродам" в рестораны. Об этом она заявила в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

— Это полностью, на 100% фальшивая новость. На протяжении многих месяцев я не хожу в рестораны и на данный момент не нахожусь в Москве, — сказала Столье.

Она отметила, что даже не знает слово "нищеброды", чтобы использовать его в своём лексиконе, и что её начали раздражать "бесполезные и дешёвые новости".

Столье заявила, что планирует подать в суд. По её словам, пост мог быть заказом от её бывшего мужа, с которым она сейчас судится из-за дочери.

Напомним, на странице Илоны Столье в "Инстаграме" появилась публикация, в которой она предложила не пускать "нищебродов" в рестораны. Пост вызвал возмущение у пользователей соцсетей, которые в ответ предложили изолировать её от окружающих.