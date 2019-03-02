Емельяненко в суде заявил, что его спровоцировали сотрудники полиции

Он также не увидел на предоставленной видеозаписи кадров, на которых правоохранители ведут с ним беседу.

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко во время заседания суда в Кисловодске заявил, что сотрудники полиции спровоцировали его на агрессивное поведение. Видео из зала заседания публикует телеграм-канал Life Shot.

Он признал, что на представленных в суде кадрах именно он, однако остался в недоумении, почему не показано то, как полицейские разговаривали с бойцом.

— Я вам так скажу: не бывает ничего просто так. Вы же не подойдёте и не начнёте ругать человека на улице, просто стоявшего или рядом с вами сидевшего. Вы лишь тогда на него обратите внимание, когда он вас спровоцирует, — отметил Емельяненко.

Также спортсмен отметил, что увиденная всеми в суде картинка является следствием монтажа.

Ранее Лайф рассказывал, что в Кисловодске задержали российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко.