Емельяненко в суде заявил, что его спровоцировали сотрудники полиции

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко во время заседания суда в Кисловодске заявил, что сотрудники полиции спровоцировали его на агрессивное поведение. Видео из зала заседания публикует Life Shot.
Он признал, что на представленных в суде кадрах именно он, однако остался в недоумении, почему не показано то, как полицейские разговаривали с бойцом.
— Я вам так скажу: не бывает ничего просто так. Вы же не подойдёте и не начнёте ругать человека на улице, просто стоявшего или рядом с вами сидевшего. Вы лишь тогда на него обратите внимание, когда он вас спровоцирует, — отметил Емельяненко.
Также спортсмен отметил, что увиденная всеми в суде картинка является следствием монтажа.
Ранее Лайф рассказывал, что в Кисловодске задержали российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко.
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