Легендарный боксёр Педроса умер от рака

Известный панамский боксёр, экс-чемпион мира Еусебио Педроса скончался от рака на 63-м году жизни. Об этом сообщает ESPN.

Спортсмен умер в своём доме в Панаме. Последние годы жизни он боролся с раком поджелудочной железы.

За всю свою карьеру он провёл 48 боёв, победив в 41 из них, при этом 25 поединков он завершил нокаутом. Педроса был обладателем титула чемпиона мира в полулёгком весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с 1978 по 1985 год, защитив его 19 раз.