"На вырост". Путин рассказал, как должна строиться транспортная сеть Красноярска

Транспортная сеть Красноярска должна строиться "на вырост". Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Красноярского края Александром Уссом.

— Нужно связать метро, скоростной трамвай и электрички в единый комплекс, — сказал глава государства.

Усс, в свою очередь, доложил, что в регионе в последние месяцы актуализировали проект развития сети общественного транспорта. Губернатор отметил, что это крайне необходимо для решения проблем, связанных с экологией, поскольку транспорт является одним из основных загрязнителей окружающей среды.

Также глава региона представил Путину схему строительства общественного транспорта. Она, в частности, предусматривает строительство ещё пяти станций метро под центром Красноярска.