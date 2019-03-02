Путин заявил, что Универсиада в Красноярске войдёт в историю мирового спорта

Читайте также

Путин заявил, что Универсиада в Красноярске войдёт в историю мирового спорта

26

Фото: © L!FE/Павел Баранов

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей 29-й зимней Универсиады. Глава государства заявил, что в Красноярск пришёл всемирный праздник студенческой дружбы.

— Уверен, что каждому из вас эти дни запомнятся на всю жизнь, подарят только самые радостные, добрые впечатления. И обязательно войдут в историю мирового спорта яркой страницей, — сказал Путин.

Президент отметил, что "своих гостей мы всегда встречаем по-русски радушно, с открытым сердцем". Он также поздравил всех с началом соревнований и пожелал спортсменам удачи, убедительных и красивых побед.

Участие в Универсиаде-2019 принимают около трёх тысяч спортсменов из 50 стран. Всего будет представлено 11 видов спорта. Примечательно, что Россия впервые принимает зимние Студенческие игры и вполне может их выиграть.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×