Быстрее, чем думали. Западные эксперты недооценили ракету "Циркон"

Оказалось, что российская ракета обладает гораздо большей скоростью, чем предполагали на Западе.

Гиперзвуковая ракета морского базирования "Циркон" оказалась быстрее, чем предполагали западные эксперты. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Stern.

В материале отмечается, что скорость "Циркона" составляет 11 тысяч километров в час — почти в два раза больше той, что предполагали западные эксперты (шесть тысяч километров в час). Таким образом, ракете потребуется всего пять минут, чтобы достичь Пентагона и уничтожить его.

При этом перехват ракеты почти невозможен из-за очень высокой скорости и большого радиуса действий. По мнению журналистов, противостоять таким ракетам могут только электронные системы ПВО и лазерное оружие.

Как писал Лайф, 20 февраля о новой российской разработке в Послании Федеральному собранию рассказал президент России Владимир Путин. Ракета будет обладать скоростью девять махов и дальностью более тысячи километров. По словам главы государства, работы идут точно по намеченному графику.