Охранник "Пятёрочки" избил ремнём детей, взявших рекламные буклеты

Его уже обязали прибыть в территориальное подразделение полиции. Пострадавших осмотрели медики.

В московском супермаркете "Пятёрочка" на 15-й Парковой улице охранник избил ремнём двух подростков. Видео инцидента опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, как сотрудник супермаркета избивает ремнём сначала юношу, который просит помощи у другого сотрудника магазина. Как сообщила на своей странице во "ВКонтакте" мать детей, видео снимала её дочь, на которую в конце ролика охранник также замахнулся.

В "Пятёрочку" дети зашли для того, чтобы взять бесплатную бумажную рекламу, необходимую им для сбора макулатуры в школе. Увидев это, охранник решил "отвести их к администратору", но вместо этого решил самостоятельно наказать детей.

Сейчас виновника истории уже обязали прибыть в территориальное подразделение полиции. Пострадавших осмотрели медики.