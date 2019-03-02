"Я тебя породил"... Москвич убивал жену и сына, пока за стеной спала бабушка

Убитой женщине было 29 лет, ребёнку — шесть. Пять лет назад семья переехала из Украины.

Мужчина жестоко расправился со своей женой и маленьким сыном в московском районе Медведково. Пока глава семейства совершал убийство и пытался свести счёты с жизнью, в соседней комнате находилась хозяйка квартиры — бабушка убитой женщины и прабабушка мальчика.

По данным телеканала "360", рано утром пожилая женщина вышла в коридор и заметила, что её тапочки прилипают к полу. В это время по коридору ходил муж её внучки. Спустя час он закрылся в ванной. Старушка зашла в детскую и увидела внучку на полу. Решив, что та "просто без сознания", женщина не стала её трогать.

Примерно в 9:00 бабушка вновь заглянула в комнату и только тогда позвонила в скорую помощь. Приехавшие в квартиру медики нашли в квартире два бездыханных тела. Мужчина в это время пытался покончить с собой в ванной.

Всего на теле мальчика было обнаружено более 60 ножевых ранений, на теле убитой женщины — ссадины. Глава семейства расправлялся с супругой и сыном ножом и отвёрткой. На месте происшествия полицейские также нашли две бурые надписи: "Я тебя породил, я тебя и убью" и "Иуда — Маша".

За жизнь убийцы сейчас борются медики. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".