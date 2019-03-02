Порошенко поручил поднять зарплату военным в Донбассе

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Порошенко поручил поднять зарплату военным в Донбассе

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Фото: © Flickr/Tatyana Tkachuk

Президент Украины Пётр Порошенко распорядился поднять заработную плату военнослужащим в зоне проведения операции объединённых сил. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

С 1 апреля выплаты за выполнение боевых задач на первой линии в Донбассе, а также за боевые операции в Азовском море должны составить 12 тысяч гривен (29,3 тысячи рублей).

Также он распорядился повысить доплату за выполнение боевых задач на второй линии в Донбассе до 5,5 тысячи гривен.

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