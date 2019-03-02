В Париже в ходе акции протестов "жёлтых жилетов" задержали девять человек

В большинстве французских городов всё проходит мирно, однако в Нанте полицейские применили слезоточивый газ.

В Париже в ходе акции протестов "жёлтых жилетов" полицейские задержали девять человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции.

Отмечается, что в ряде других городов акции проходят спокойно. Речь о Лилле и Бордо.

В Нанте полицейские после столкновения с манифестантами были вынуждены применить слезоточивый газ.

Напомним, "жёлтые жилеты" во Франции протестуют с ноября 2018 года. Они требуют не повышать налоги и тарифы на топливо. Звучали и призывы отправить в отставку президента Эмманюэля Макрона.