В финале конкурса "Лидеры России" примут участие 300 человек

Триста человек примут участие в финале конкурса управленцев "Лидеры России". Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе АНО "Россия — страна возможностей", которая выступает оператором конкурса.

— По итогам рассмотрения социальных проектов участников из листа ожидания, недобравших баллов для прохождения в финал, был определён 31 победитель. Все они получили статус финалиста. Таким образом, всего в финале конкурса примет участие 300 человек, — говорится в сообщении.

Там добавили, что на рассмотрение наблюдательному совету был представлен шорт-лист из 40 проектов, набравших наибольшее количество баллов по оценкам экспертов. Эксперты провели первичную оценку представленных 1072 видеоотчётов. В числе критериев отбора — эффект, полученный от проекта, личный вклад участника, размер вовлеченной в реализацию команды, обоснование выбора проекта.

Финал конкурса пройдёт с 13 по 17 марта в Сочи.