Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Жореса Алфёрова

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Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Жореса Алфёрова

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Фото: © РИА Новости/Игорь Самойлов

Белорусский лидер подчеркнул, что в Белоруссии академика запомнят как истинного патриота, человека с широкой душой и большим сердцем.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью нобелевского лауреата по физике академика Жореса Алфёрова. Слова лидера страны приводит его пресс-служба.

— С чувством глубокой скорби Белоруссия восприняла известие о смерти Жореса Ивановича Алфёрова. Ушёл из жизни великий сын белорусской земли, выдающийся учёный нашей эпохи, нобелевский лауреат, известный общественный деятель, — сказал Лукашенко.

По его словам, в Белоруссии академика запомнят "как истинного патриота, человека с широкой душой и большим сердцем".

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