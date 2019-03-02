Создатели биопринтера планируют напечатать мясо в космосе

В планах компании 3D Bioprinting Solutions — отправить клетки мяса уже в августе нынешнего года.

Создатель космического биопринтера — компания 3D Bioprinting Solutions — планирует отправить клетки говядины или рыбы на МКС, чтобы попробовать напечатать из них полноценное мясо. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Хотим отправить мышечные клетки. Посмотрим, как они поведут себя в подготовительных наземных экспериментах. Вполне возможно, они уже будут готовы к запуску, — заявил управляющий партнёр компании Юсеф Хесуани.

По его словам, в настоящий момент компания работает с тремя американскими и одним израильским стартапами, которые занимаются разработкой технологий получения большого количества живых клеток. Два стартапа работают с клетками говядины, один — с клетками лосося, а другой — с клетками голубого тунца.

Как писал ранее Лайф, российские космонавты впервые в истории напечатали орган на биопринтере.