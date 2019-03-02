В чемпионате Испании забили самый быстрый гол сезона — видео

Нападающий испанского футбольного клуба "Эспаньол" Борха Иглесиас забил самый быстрый гол в сезоне 2018/2019 Ла Лиги.

Не успели команды войти в ритм игры, как форвард смог откликнуться на заброс из глубины и аккуратно перебросил вратаря, отправив мяч в дальний угол. Любопытно, что с момента начала встречи прошло лишь 18 секунд.

⏱ 18 seconds - Borja Iglesias 🐼

⏱ 29 seconds - Alvaro Medran

⏱ 42 seconds - Raul García @BorjaIglesias9 has scored the fastest goal of #LaLigaSantander 2018/19! ⚡#EspanyolRealValladolid pic.twitter.com/p5oZbppsNh — LaLiga (@LaLigaEN) 2 марта 2019 г.

Добавим, что матч между "Эспаньолом" и "Вальядолидом" завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев.