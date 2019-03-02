В чемпионате Испании забили самый быстрый гол сезона — видео

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В чемпионате Испании забили самый быстрый гол сезона — видео

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Нападающий испанского футбольного клуба "Эспаньол" Борха Иглесиас забил самый быстрый гол в сезоне 2018/2019 Ла Лиги.

Не успели команды войти в ритм игры, как форвард смог откликнуться на заброс из глубины и аккуратно перебросил вратаря, отправив мяч в дальний угол. Любопытно, что с момента начала встречи прошло лишь 18 секунд.

Добавим, что матч между "Эспаньолом" и "Вальядолидом" завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

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