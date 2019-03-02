Порошенко заявил, что рынки Европы доступны для украинских товаров

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Порошенко заявил, что рынки Европы доступны для украинских товаров

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Пётр Порошенко. Фото: © Пресс-служба президента Украины

По словам президента Незалежной, благодаря рынкам ЕС экономику страны удалось вывести "из пике".

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что рынки Евросоюза не будут закрыты для украинских товаров и в Европе не будут выдвигать политические условия. Об этом лидер Незалежной заявил на форуме в Одессе.

— Сейчас уже 42,6% экспорта Украины — это ЕС. И точно уверен, что в ближайшее время доля возрастёт до 50%. И никто там уже для нас рынков не закроет, никто не будет выдвигать политические требования, это надёжный и самый большой в мире рынок, — сказал Порошенко.

По его словам, благодаря рынкам ЕС украинскую экономику удалось "вывести из пике, компенсируя значительную потерю на рынках России".

Ранее Пётр Порошенко заявил, что Киев должен продавать электроэнергию в Евросоюз, а то "куда ещё её девать".

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