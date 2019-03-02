Порошенко заявил, что рынки Европы доступны для украинских товаров

По словам президента Незалежной, благодаря рынкам ЕС экономику страны удалось вывести "из пике".

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что рынки Евросоюза не будут закрыты для украинских товаров и в Европе не будут выдвигать политические условия. Об этом лидер Незалежной заявил на форуме в Одессе.

— Сейчас уже 42,6% экспорта Украины — это ЕС. И точно уверен, что в ближайшее время доля возрастёт до 50%. И никто там уже для нас рынков не закроет, никто не будет выдвигать политические требования, это надёжный и самый большой в мире рынок, — сказал Порошенко.

По его словам, благодаря рынкам ЕС украинскую экономику удалось "вывести из пике, компенсируя значительную потерю на рынках России".

Ранее Пётр Порошенко заявил, что Киев должен продавать электроэнергию в Евросоюз, а то "куда ещё её девать".