Два самолёта столкнулись в американском аэропорту

Очевидцы рассказали, что как минимум у одного воздушного судна при аварии отлетел элемент крыла.

Около здания аэропорта города Ньюарк американского штата Нью-Джерси два самолёта столкнулись крыльями. Об этом сообщается на официальной странице аэропорта в "Твиттере".

This was what fell off our plane when our plane taxing to the runway hit the tail of the other Southwest plane. pic.twitter.com/SO12lAXq0A — Alex Diefenbach (@AlexDief) March 2, 2019

— Пострадавших нет, после того как примерно в 7:00 утра (15:00 мск — Прим. ред.) самолёт Southwest (Airlines — Прим. ред.) на рулежке столкнулся с припаркованным авиалайнером около терминала A в аэропорту Ньюарка, — говорится в сообщении.

В аэропорту рассказали, что все пассажиры будут перерегистрированы на другие рейсы. О причинах инцидента в настоящее время не сообщается. Пассажиров также предупредили, что несколько рейсов будут задержаны из-за неблагоприятных погодных условий.

По словам очевидцев, как минимум у одного самолёта отлетел элемент крыла.