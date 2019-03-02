Два самолёта столкнулись в американском аэропорту

Около здания аэропорта города Ньюарк американского штата Нью-Джерси два самолёта столкнулись крыльями. Об этом сообщается на официальной странице аэропорта в "Твиттере".
This was what fell off our plane when our plane taxing to the runway hit the tail of the other Southwest plane. pic.twitter.com/SO12lAXq0A— Alex Diefenbach (@AlexDief) March 2, 2019
— Пострадавших нет, после того как примерно в 7:00 утра (15:00 мск — Прим. ред.) самолёт Southwest (Airlines — Прим. ред.) на рулежке столкнулся с припаркованным авиалайнером около терминала A в аэропорту Ньюарка, — говорится в сообщении.
Update pic.twitter.com/ptAtPjV6jx— Alex Diefenbach (@AlexDief) March 2, 2019
В аэропорту рассказали, что все пассажиры будут перерегистрированы на другие рейсы. О причинах инцидента в настоящее время не сообщается. Пассажиров также предупредили, что несколько рейсов будут задержаны из-за неблагоприятных погодных условий.
По словам очевидцев, как минимум у одного самолёта отлетел элемент крыла.
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