Списанные американские катера не могут доплыть до Украины

Передача судов ожидается уже в этом году. В Штатах отмечают, что это откроет Незалежной новые возможности в патрулировании Чёрного моря.

Американские катера, списанные в сентябре 2018 года и переданные Украине, не могут до неё доплыть. Об этом сообщает "УНИАН".

Виной тому послужило их техническое состояние, которое пока не позволяет им переплывать океан. По словам помощника госсекретаря США Джорджа Кента, передача судов произойдёт в этом году.

Катера, по мнению представителя Вашингтона, откроют перед Киевом новые возможности при патрулировании Чёрного моря.