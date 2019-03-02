Опоздал... Журнал с The Beatles на обложке вернули в библиотеку спустя 50 лет

К журналу был приложен чек на 100 долларов — штраф за просрочку — и записка с признанием в воровстве.

В США посетитель библиотеки вернул журнал с группой The Beatles на обложке спустя 50 лет после того, как его оттуда взял.

Случай произошёл в общественной библиотеке округа Куйахога в штате Огайо в конце февраля.

— Обращаемся к поклоннику The Beatles, который "одолжил" у нас экземпляр журнала Life в 1968 году: спасибо, что вернул его на этой неделе и тем самым успокоил свою совесть, — говорится в сообщении библиотеки в Facebook.

К журналу неизвестный приложил чек на 100 долларов — штраф за просрочку — и записку, в которой признаётся в том, что "украл" журнал ещё в детстве.