Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Тулой детей

В больнице в Тульской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП детей. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

У троих пострадавших подозрение на сотрясение мозга, ещё у одного диагностирован перелом руки. Остальных с незначительными повреждениями отпустили домой.

Напомним, сегодня, 2 марта, автобус, перевозивший детскую команду по лыжным гонкам, столкнулся с легковым автомобилем и вылетел в кювет. В результате аварии восемь детей и двое взрослых попали в больницу.