С момента инцидента в Солсбери прошёл год, но власти Соединённого Королевства так и не представили результаты расследований.

Секретность, которая была создана вокруг инцидента в британском Солсбери, подкрепляет мысль о мощной антироссийской провокации, которая проводится властями Британии. Об этом сообщает Посольство России в Лондоне.

Издание Financial Times со ссылкой на доклад лондонского Кингс-колледжа сообщило, что российские СМИ якобы ввели общественность в заблуждение относительно событий в Солсбери, опубликовав 138 версий случившегося.

Представитель российского диппредставительства отметил, что общественность России и Британии вынуждена довольствоваться многочисленными "утечками", которые появляются в британских средствах массовой информации. Он добавил, что с момента инцидента в Солсбери прошёл год, но власти Соединённого Королевства так и не представили результаты расследований.

— Неудивительно, что в таких условиях российские журналисты пытаются понять, что же именно произошло в Солсбери, в том числе ссылаясь на материалы своих британских коллег, — отметили в посольстве.

Напомним, по данным британского следствия, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон подозревает в этом двоих россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые в этот день были в городе. По версии Британии, это сотрудники российских спецслужб, которые выполняли задание. В Москве все обвинения отвергают, призывая представить доказательства и провести совместное расследование.