В Приморье проверяют сообщения о нападении на журналистов в "китовой тюрьме"

Инцидент произошёл во время съёмок новостного сюжета возле базы на прибрежной территории.

В Приморье полиция проводит проверку сообщений о том, что на журналистов РЕН ТВ напали в бухте Средняя, где содержатся выловленные косатки и белухи. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

— Полиция Находки проводит проверку по факту инцидента в реабилитационном центре морских млекопитающих в бухте Средняя, — говорится в сообщении.

Как отмечается, полицейским поступило сообщение о том, что на территории центра охрана не позволяет журналистам проводить видеосъёмку.

Напомним, в ноябре 2018 года суд арестовал 90 белух и 11 косаток, найденных в бухте Средняя. Как выяснилось, их выловили незаконно. В связи с этим президент России Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу до 1 марта решить судьбу животных.