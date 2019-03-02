В Приморье проверяют сообщения о нападении на журналистов в "китовой тюрьме"

В Приморье полиция проводит проверку сообщений о том, что на журналистов РЕН ТВ напали в бухте Средняя, где содержатся выловленные косатки и белухи. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
— Полиция Находки проводит проверку по факту инцидента в реабилитационном центре морских млекопитающих в бухте Средняя, — говорится в сообщении.
Как отмечается, полицейским поступило сообщение о том, что на территории центра охрана не позволяет журналистам проводить видеосъёмку.
Напомним, в ноябре 2018 года суд арестовал 90 белух и 11 косаток, найденных в бухте Средняя. Как выяснилось, их выловили незаконно. В связи с этим президент России Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу до 1 марта решить судьбу животных.
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