С юбилеем! Федерер выиграл 100-й титул ATP в карьере

Швейцарский теннисист Роджер Федерер выиграл 100-й титул ATP, победив на турнире в Дубае.
В финале Федерер оказался сильнее греческого теннисиста Стефаноса Циципаса (6:4, 6:4). Таким образом, швейцарец вышел на второе место по числу титулов ATP. Первое место занимает американец Джимми Коннорс — на его счету 109 выигранных турниров.
Кроме того, Федереру принадлежат рекорды по числу выигранных турниров серии Большого шлема — 20 и побед на Уимблдоне — восемь. Также швейцарец является рекордсменом по количеству недель на первой строчке рейтинга ATP — 310.
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