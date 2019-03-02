С юбилеем! Федерер выиграл 100-й титул ATP в карьере

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С юбилеем! Федерер выиграл 100-й титул ATP в карьере

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Фото: © Twitter / ATP World Tour

Теперь швейцарец занимает второе место по числу выигранных турниров ATP после американца Джимми Коннорса.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер выиграл 100-й титул ATP, победив на турнире в Дубае.

В финале Федерер оказался сильнее греческого теннисиста Стефаноса Циципаса (6:4, 6:4). Таким образом, швейцарец вышел на второе место по числу титулов ATP. Первое место занимает американец Джимми Коннорс — на его счету 109 выигранных турниров.

Кроме того, Федереру принадлежат рекорды по числу выигранных турниров серии Большого шлема — 20 и побед на Уимблдоне — восемь. Также швейцарец является рекордсменом по количеству недель на первой строчке рейтинга ATP — 310.

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