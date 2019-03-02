Кудрин раскритиковал уровень баз данных некоторых министерств

По его словам, есть и "передовые" ведомства, в которых попадаются читабельные материалы и сопоставимые данные.

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин раскритиковал базы данных многих российских министерств, отметив их низкий уровень информатизации.

При этом, по его словам, есть и "передовые" ведомства, в которых попадаются читабельные материалы и сопоставимые данные.

— Но в большинстве случаев это очень слабые базы данных, недостоверные, необновляемые, ими очень тяжело пользоваться, — заявил Кудрин во время выступления на дне открытых данных в Фонде развития интернет-инициатив.

Ежегодно на информатизацию ведомств тратится 100 миллиардов рублей, однако, по словам Кудрина, сегодня мы можем говорить о низкой эффективности такой информатизации.

Сейчас Счётная палата работает над мерами по повышению этого уровня.