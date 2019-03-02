МЧС предупредило жителей Подмосковья о метели, сильном ветре и гололедице

Главное управление МЧС по Московской области предупредило жителей региона о метели, сильном ветре, гололедице и снегопаде, которые ожидаются в воскресенье, 3 марта.

В сообщении отмечается, что начиная с 3:00 и до конца дня в Подмосковье ожидается снег, метель, гололедица и сильный порывистый ветер до 16 м/с.

В ведомстве посоветовали воздержаться от поездок на личном автомобиле, обходить шаткие строения, не находиться рядом с деревьями. Тем, кто всё-таки будет совершать поездки на автомобиле, в МЧС посоветовали соблюдать дистанцию и не сильно разгоняться.