Кудрин отметил у россиян отсутствие "чувства налогоплательщика"

По мнению главы Счётной палаты, государству не добиться высоких результатов без поддержки гражданского общества.

Россияне мало интересуются тем, на что идут их налоги, заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

— У нас в России нет чувства налогоплательщика, то есть вас почему-то мало интересует, куда тратят деньги. Чтобы спросить в своём районе, в своей области, почему не отремонтированы дороги, нужно понимать, как вообще деньги распределены, — сказал Кудрин.

По его словам, 50% опрошенных считают, что Счётная палата занимается подсчётом голосов на выборах. Он отметил, что государству сложно добиться высоких результатов без поддержки гражданского общества, в интересы которого входит "реализация национальных целей".

Ранее Алексей Кудрин назвал способ вывести Россию в топ-5 экономик мира.