В Ингушетии ищут полицейского, подозреваемого в получении взятки

Два других его подельника были задержаны при получении взятки в крупном размере.

В Ингушетии разыскивают сотрудника полиции, подозреваемого в получении взятки. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте республиканского Следственного управления СК РФ.

По версии следствия, замначальника 2-го отдела управления по контролю за оборотом наркотиков вместе с двумя сотрудниками этого же подразделения требовали от местного жителя 500 тысяч рублей за то, чтобы правоохранители не совершали никаких действий для пресечения его незаконной деятельности, связанной с оборотом наркотиков.

— 1 марта 2019 года примерно в 15 часов двое подозреваемых, находясь в автомашине марки "Лада-Веста", припаркованной на обочине дороги в западной окраине города Назрань, получили от мужчины часть требуемых денежных средств в размере 150 000 рублей, — говорится в сообщении.

Третий подозреваемый разыскивается. По данному факту возбуждено уголовное дело.