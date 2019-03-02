Где моя ложка? Пассажирам "Аэрофлота" предложили есть йогурт пальцами

Вместе с кисломолочным продуктом на завтрак были поданы бутерброд и конфета-суфле.

Бортпроводник рейса Екатеринбург — Москва авиакомпании "Аэрофлот" не выдал пассажирам столовые приборы, предложив есть йогурт пальцами. Об этом сообщает URA.RU.

Инцидент произошёл на утреннем рейсе. По словам одного из пассажиров, бортпроводники подали завтрак, состоявший из бутерброда, конфеты-суфле и йогурта, однако ложек для кисломолочного продукта не принесли.

— Проводник просто развёл руками и улыбнулся, сказав: "Ну, все пальцами едят", — рассказал один из пассажиров рейса.

В пресс-службе "Аэрофлота" изданию заявили, что сейчас проводится внутреннее расследование.